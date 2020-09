Jorge Jesus rendido à exibição de Darwin Núñez: «Acertámos no jogador»

Jorge Jesus estava rendido à exibição de Darwin Núñez no final do jogo com o Moreirense. O avançado esteve em grande destaque na vitória encarnada e assistiu Seferovic no segundo golo do Benfica.





"O Darwin é um jogador com velocidade, quando acelera. Foi por isso que achámos que era o jogador ideal para jogar como nosso avançado. É um criador e um finalizador. Podia ter feito golos hoje, mas mais uma vez assistiu de bandeja mais um golo para a equipa. Está a crescer. Ainda é um peixe fora de água. Quando tem bola, sozinho, sabe o que fazer, mas quando não a tem ainda não sabe o que fazer. Mas de certeza que acertámos no jogador. Com 21 anos, vai ter uma margem de progressão muito grande e, quando estiver adaptado à equipa. Isto para ele ainda é outro mundo. Ainda está um pouco ansioso, mas tem tudo para ser um grande jogador. Está a justificar jogo a jogo", sublinhou o técnico, à BTV.