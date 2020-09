Jorge Jesus: «Respeito o título do FC Porto mas como treinador do Benfica quero conquistá-lo»

Jorge Jesus quer conquistar o título na Liga NOS, mas prefere não falar em favoritismo, até porque "favoritos são os que ganham" e "o campeão em título é o FC Porto". O técnico, que fez a antevisão do encontro de amanhã, com o Famalicão, quer começar a prova com o pé direito.





"A palavra arrasar tem a ver com a confiança que tenho na equipa, no plantel e no clube. Sei que esta e todas as outras equipas que orientei têm competitividade e qualidade de jogo, que umas vezes arrasa e em outras não. Os favoritos são os que ganham, não os que não ganham. O campeão em título é o FC Porto. Respeito esse título, mas como treinador do Benfica quero conquistá-lo. Respeito não tem nada a ver com ambição. Não há outra história, é sempre para ganhar. O Benfica vai começar a primeira jornada com um adversário que foi a surpresa no ano passado, ao qual tivemos sempre dificuldades para ganhar. Para amanhã vamos estar preparados."