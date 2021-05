Jorge Jesus responde a Jaime Antunes: «Não preciso que um vice-presidente me venha alertar»

Jorge Jesus foi esta terça-feira confrontado com o pedido de "mais humildade" para o início da próxima época, por parte do vice-presidente Jaime Antunes, mas o treinador garante que "as pessoas que falam do que não têm de falar é que não são humildes."





"A responsabilidade [de entrar na Champions] é a mesma de quando cheguei ao Benfica. Acho que neste momento é mais fácil, tenho um ano de trabalho e os jogadores já me conhecem, mas a responsabilidade é grande e é por isso que trabalhamos. Não preciso que um vice-presidente do Benfica me venha alertar para esse facto porque falo todos os dias com o presidente, com o Rui Costa e com o Domingos Soares Oliveira. É com essas pessoas que estou habituado a falar de futebol. Também tenho de falar com os adeptos. Como? Ganhando! Eles sabem o que eu penso e essas pessoas é que me interessam."Será que o Benfica terá acusado alguma falta de humildade? "Não sei onde ele quis chegar. Se o significado de humildade é dizer o que eu disse... As pessoas com quem tenho de comunicar sabem que sou humilde. Se as pessoas que não têm nada a ver com isto falam do que não têm de falar, essas é que não são humildes."