Jorge Jesus 'responde' ao agente de Darwin: «Quanto mais anos ficar, mais jogador será»

Jorge Jesus reagiu, este sábado, às palavras do empresário de Darwin Núñez, que recentemente afirmou que o avançado ficará na Luz apenas até 2022. Para o técnico do Benfica, quantos mais anos o camisola '9' ficar no clube, melhor será para a sua carreira.

"O Darwin é um menino que agora está a dar os primeiros pontapés numa carreira que será brilhante. Quanto mais anos ele ficar no Benfica mais jogador será no futuro, disso não tenho dúvidas", afirmou Jorge Jesus à margem da antevisão do encontro deste domingo com o Sporting de Braga, a contar para a 7.ª jornada da Liga NOS.