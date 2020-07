Jorge Jesus reúne-se com presidente e vice-presidente do Flamengo

Jorge Jesus vai reunir-se ainda esta sexta-feira com o presidente e vice-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim e Marcos Braz, respetivamente. Record sabe que o encontro terá lugar nas próximas horas e que o treinador irá pronunciar-se ainda hoje, restando saber se através de uma conferência ou de outra forma, como um comunicado.





Recorde-se que Jesus chegou hoje a acordo com Luís Filipe Vieira . O acordo entre o até agora treinador do Flamengo e as águias contempla um contrato de três épocas, com salário de 8 milhões de euros por ano (4 milhões limpos para o técnico).O Benfica irá pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo - o técnico tinha contrato com o campeão brasileiro até junho de 2021.