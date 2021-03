Jorge Jesus revela qual é o detalhe que falta a Rafa para ser "um jogador de top"

Jorge Jesus não tem dúvidas de que Julian Weigl e Rafa foram os dois jogadores que mais evoluíram desde que o técnico assumiu o comando técnico da equipa.





Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta quinta-feira frente ao Estoril, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador das águias elogiou o alemão e o português, sublinhando as principais melhorias que os dois apresentaram desde o arranque da temporada. No caso de Rafa, Jorge Jesus assume que falta apenas um detalhe para o ex-Sp. Braga virar "um jogador de top"."Tem-se notado que a equipa do Benfica, desde que nós estabilizamos e começamos a treinar juntos, que ela tem vindo a melhorar visualmente. Os jogadores correm com gps's. Desde o jogo com o Arsenal a equipa tem dado dados muito mais altos. Por exemplo, o Weigl é um jogador que não corria acima de 10 quilómetros e no último fez 13. Se somarmos isto aos restantes jogadores, a equipa tem estado a correr muito mais agora. Há dois jogadores que estão a jogar acima daquilo que era o normal deles. Um é o Julian Weigl, ele foi percebendo aquilo que eu achava que era importante da valorização do jogador, e o outro é o Rafa, mas curiosamente o Rafa nunca teve Covid. É um jogador que tem feitos jogos este ano, com um ritmo e um intensidade e disponibilidade tática maior ao que fazia", começou por dizer o técnico."Depois de o conhecer, comecei a ver que ele não tinha só um, tinha muito mais. Falta de agressividade. É um jogador que joga à frente da nossa última linha. Se tens um jogador bom ofensivamente e depois defensivamente não pode garantir o jogo mais posicional... ele melhorou nisso, tinha um jogo de posição muito bom. Foi um jogador que estava habituado a ter médios a jogar à frente dele, aqui no Benfica tem dois. Ele tem melhorado. O Rafa quando souber definir o último passe dele, o da decisão, ele já é um grande jogador, mas passará a ser um jogador de top. Melhorou defensivamente. Era importante ser mais responsável defensivamente. É óbvio que os jogadores que jogam mais estão mais confiantes. Quando falo com ele, noto que ele é inteligente e que percebe facilmente as coisas que eu lhe peço.""Quanto ao Darwin, não posso responder. Se vai estar amanhã no jogo? Não. Agora, quanto mais tempo vai levar a recuperar, não sei. São questões para o departamento médico. Não perguntei porque o médico já me tinha avisado que ele não poderia jogar até ao jogo do Estoril", terminou.