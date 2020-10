Jorge Jesus revelou substituto de André Almeida e deixou elogios ao lateral: «É especial»

Jorge Jesus deixou rasgados elogios a André Almeida, habitual titular do lado direito da defesa do Benfica, que se lesionou com gravidade no último jogo com o Rio Ave e vai ficar afastado da equipa num longo período.





"O André Almeida não é só um jogador que tem muitos anos do Benfica, é também um dos capitães do Benfica e um jogador que, na minha opinião, tem características especiais. Pode não parecer um jogador muito virtuoso tecnicamente, mas é um jogador com muita qualidade tacticamente. É um jogador que eu gosto muito, pessoalmente, gosto muito ter jogadores na minha equipa com as características do André. Não é por acaso que está no Benfica, veio no meu começo. E hoje é muito mais jogador do que quando saí do Benfica", afirmou, em conferência de imprensa.O técnico das águias revelou também quem vai ser o substituto de André Almeida no jogo com o Lech Poznan, desta quinta-feira, para a Liga Europa."O André é uma perda significativa, mas a vida é assim e temos de pensar noutro jogador. Tem de jogar outro na posição dele e amanhã, se nada acontecer, vai jogar o Gilberto", confidenciou.