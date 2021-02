Jorge Jesus revoltado: «Buzinão? Devia era haver um buzinão para nos dar carinho»

O buzinão marcada para hoje às 19h04 em vários locais do país, em protesto com os resultados do Benfica, deixou Jorge Jesus revoltado, com o treinador a pedir, sim, apoio à equipa.





"Disseram-me que vai haver um buzinão. Devia era haver um buzinão para nos dar carinho! Não sabem o que sofremos durante dois meses", disse o treinador, revoltado, em conferência.