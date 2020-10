Jorge Jesus: «Rúben Semedo e Bruno Henrique? Gostava de ter os dois»

Jorge Jesus revelou que gostava de contar com mais um defesa-central e mais um avançado para dar por completo o plantel do Benfica para esta temporada. Na conferência no final da vitória (3-2) diante do Farense, a contar para a 3.ª jornada da Liga NOS, o treinador das águias revelou os dois nomes que gostava de ainda receber para as duas posições que define como fundamentais: um defesa-central e um avançado.





Preferia contar com Rúben Semedo ou Bruno Henrique?



"Entre os dois? Gostava de ter os dois", concluiu.





"[Entrada de Seferovic, com dois golos] Dá-me conforto saber que tenho uma boa opção. Sei as características do Seferovic, sei as características do Darwin, sei também as do Gonçalo [Ramos], são três jogadores que jogam mais perto da área, mas o que eu queria era um jogador diferente dessas características, principalmente das do Darwin e do Seferovic. O Gonçalo ainda está a crescer e a aprender a dinâmica da equipa, é um jogador que está a crescer e que vai dar muito ao Benfica", começou por referir o técnico, em declarações aos jornalistas presentes."Os responsáveis do Olympiacos estão a jogar com a qualidade que tem o Semedo e também com o facto do Benfica estar interessado no jogador. É muito difícil o Benfica contratar o Semedo porque o clube não o quer vender, só com verbas altíssimas e o Benfica não vai fazer isso. Temos de ir procurar alternativas, mas não há muitas com a mesma qualidade. Queríamos porque primeiro era português, o que não complica nas inscrições para a Liga Europa, e depois porque eu já o conheço. Não sei se vamos ter tempo para contratar mais alguém.""São as duas posições importantes. Nós não temos as possibilidades para contratar os jogadores que eu gostava, mas também se não forem esses também não quero. Por isso, não vou avançar com nomes."