Jorge Jesus: «Sabemos que estamos num momento difícil»

Jorge Jesus fez a antevisão do jogo com o Rio Ave, partida em que pretende voltar aos triunfos, para começar a deixar para trás a fase complicada que a equipa está a atravessar e vinca que "o Benfica ainda tem muito para ganhar" esta época.





"No futebol, quando não se ganha, o próximos jogos são o que os jogadores querem mais rápido. Estamos desejosos que este jogo aparecesse. É nos moemntos difíceis que se constróiem os grandes jogadores e treinadores. Sabemos que estamos num momento difícil e estamos preparados para tentar passar esta crise. Trabalhamos não só o aspeto físico, mas também o aspeto psicológico e as indicações foi de uma equipa alegre, com vontade de mudar o resultado. E amanhã vamos à procura de uma vitória. Tem de ser jogo a jogo, temos de ir à procura dos rivais que estão à nossa frente, com resultados. As nossas contas só podem ser jogo a jogo", assinalou o treinador, que mostra-se cauteloso quanto ao conjunto de Vila do Conde: "O Rio Ave é uma equipa que tem uma ideia de jogo que mudou com o Miguel Cardoso. É uma equipa com um contra-ataque muito forte, com jogadores que a maioria dos quais conheço bem. Já fui treinador deles. Vamos encontrar uma equipa super organizada, equipa que sai bem para o contra golpe e estamos preparados para esses momentos de jogo. Temos de pensar que é importante uma vitória amanhã. Sabemos que para termos essa vitória precisamos de jogar bem. Temos dado alguns sinais de melhoria e espero que isso amanhã se confirme".Sobre a estratégia que irá aplicar no encontro de amanhã, Jorge Jesus deixou em aberto a possibilidade de manter um esquema de três centrais, à semelhança do que foi utilizado com o Arsenal."Cada jogo tem a sua estratégia e tem a sua estratégia em função do adversário. Não é que a equipa não tivesse dado sinais muito bons no sistema de três centrais, mas cada jogo tem a sua história e amanhã o jogo tem outras características, mas não está posta de parte essa possibilidade. Nos poucos dias, ou poucas horas que treinámos depois do jogo com o Arsenal, trabalhámos em cima dessa possibilidade, a de voltar a jogar com os três centrais", concluiu.