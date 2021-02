Jorge Jesus: «Sair pelo meu pé? Esta crise não tem nada a ver comigo porque não treinava»

Na antevisão ao jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com o Arsenal, Jorge Jesus falou na crise de resultados do Benfica e apontou à Covid-19.





"Nestes dois meses, temos sido alvo de críticas injustas. Como teinador do Benfica serei sempre o responsável pelos bons e maus resultados quando eu tiver responsabilidade. Mas és o treinador e não tens nada a ver com a crise? Não, eu não treinava a equipa. Eles estavam doentes. Em janeiro, o Benfica era segundo e nesse mês teve 12 jogadores de fora"."Não vou sair por pé nenhum, pois não me sinto responsável por esta crise do Benfica, nem eu nem os jogadores"."Esta crise do Benfica não tem nada a ver comigo, pois eu não treinava os jogadores, não tem nada a ver com eles. Disseram que os meus jogadores não corriam. Não suavam como? Eles estavam doentes, vinham de uma doença que ninguém controla. Teve 12 atletas de fora com covid. A equipa técnica teve várias sessões de trabalho que não deu à equipa. Por outro lado, falo de coisas que é normal vocês não saberem, eu é que treinei, os meus jogaodes são monitorizados todos os treinos e jogos, controlados, sabemos o rendimento que o jogador e a intesidade do jogador que treina. Está aqui um jogador que teve covid [Pizzi], façam-lhe a pergunta sobre as dificuldades que teve".