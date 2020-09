Jorge Jesus: «Se esta pressão me diz alguma coisa? Zero, estou habituado»

Jorge Jesus tem esta terça-feira, diante do PAOK, o primeiro teste oficial de uma época na qual o Benfica apostou forte no mercado, mas para o técnico português não há qualquer tipo de pressão adicional para lá daquela que a própria partida coloca, já que se trata de uma eliminatória a apenas um jogo.





"O que aumenta a pressão é que temos uma eliminatória a um jogo, onde temos a responsabilidade de querer ganhar. A pressão é de ganhar, o resto não. Num clube como o Benfica a pressão é diária. Quanto melhor for a equipa, maior a pressão. As pessoas exigem que as qualidades sejam transferidas para os jogos. Não é um sonho, é uma realidade que queremos (ir mais longe). Mas temos as condicionantes dos adversários. É a nossa primeira final. Pessoalmente se esta pressão me diz alguma coisa? Zero, estou habituado a tantas pressões. No Benfica e de onde vim ultimamente. Os grandes treinadores e jogadores não têm pressão", assegurou o técnico encarnado.Já em relação ao discurso de Abel, que colocou pressão no seu PAOK mas atribuiu favoritismo às águias, JJ desvalorizou. "Quando queremos colocar a pressão noutra equipa, eu não me importo que metam o favoritismo sempre no Benfica. É sinal de qualidade e que temos equipa forte. Não é sinónimo de vencedor antecipado. Abel tem feito um excelente trabalho aqui e foi meu jogador. Tenho a certeza que ele conhece as minhas ideias mas também me conhece como treinador. Vamos ter um duelo em que cada um quer ganhar. Amanhã vamos esgrimar qual das duas equipas vai sair vencedora. Acredito que seremos nós."