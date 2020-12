Jorge Jesus: «Se fizermos balanço das dez jornadas, já estivemos melhor...»

Jorge Jesus reagiu às declarações de Paulo Sérgio na antevisão ao encontro desta terça-feira entre Benfica e Portimonense, onde o técnico dos algarvios falava num clube da Luz que não estaria no seu melhor momento. JJ até concorda com as palavras do técnico adversário, nomeadamente pelo facto de as águias já terem liderado e agora não estarem na frente.





"Se fizermos balanço das dez jornadas, já estivemos melhor. Estivemos em primeiro e agora estamos em segundo. Não estamos tão bem. Sabemos o que queremos, para onde caminhamos. O Benfica tem uma estrutura onde todos sabem as responsabilidades e as ideias. Vamos tentar seguir na perseguição ao primeiro classificado, estar mais colado, e para tal tens de vencer jogo. Se estava melhor há dois meses? Há dois meses era invicto com cinco vitórias. Queremos voltar ao primeiro lugar. Temos de ganhar ao Portimonense, não há outra grande resposta", disse, em conferência de imprensa."Sempre da mesma forma, cada jogo tem uma forma diferente de ser preparada, adversários e estratégias diferentes. Temos trabalhado durante a semana com essa intenção e confiança, de nos apresentarmos amanhã num patamar de forma para tentar o grante objetivo, vencer o jogo e chegar ao nosso ao rival que está à nossa frente. Tentando reduzir a diferença. A classificação vai ser sempre a mesma [no final da jornada] e vamos tentar defender a posição em que estamos, no segundo lugar. Ganhando continuamos em segundo, na peugada do primeiro. É esse o grande objetivo, para tentar depois ficar em primeiro, onde já estivemos durante as cinco primeiras jornadas. Queremos voltar a essa posição. A motivação é sempre máxima, independentemente das competições. Esta é a principal e a vitória aqui é importantíssima, para que possamos continuar ligados ao primeiro classificado. Não há outra forma de pensar esta siutação. Independentemente de virmos de uma derrota, que foi difícil e que nos custou, mas o futebol é isto. Temos um jogo importante com o Portimonense", anteviu.