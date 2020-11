Jorge Jesus: «Se Lucas Veríssimo olhar para a carreira desportiva, vem para o Benfica...»

Jorge Jesus comentou este sábado as notícias que dão conta do interesse do Al Nassr, de Rui Vitória, na contratação do central Lucas Veríssimo, futebolista do Santos que já tem princípio de acordo com o Benfica para janeiro.





"Lucas Veríssimo sempre esteve na nossa agenda desde o primeiro dia. Mas quando tens concorrentes a contratar jogadores desde a Arábia, não tens... não há comparação. Eu já estive lá e sei quais são os números que se praticam. O que eu acho é que é um bom jogador. Se o Lucas Veríssimo olhar para a carreira desportiva, vem para o Benfica ou para qualquer clube da Europa que o queira. Se olhar para o lado financeiro, vai para a Arábia", afirmou Jorge Jesus.