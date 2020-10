Jorge Jesus: «Sempre fiz força para Lucas Veríssimo fazer parte dos planos do Benfica»

Jorge Jesus antevê um jogo difícil frente ao Rio Ave amanhã (20 horas), encontro da 4.ª jornada da Liga NOS. Depois de uma paragem de duas semanas para o compromisso das seleções, o treinador do Benfica não esconde que ambição se mantém. E falou ainda do mercado





Paragem de duas semanas: Depois de uma paragem de duas semanas e com o regresso a competição, o Benfica que esperamos é aquele que tem sido das primeiras 3 jornadas, um Benfica na tentativa de ser dominante, à procura da vitória e do golo. Não jogamos sozinhos. Vamos encontrar um adversário que vai disputar este jogo com muita qualidade, demonstrou-o com o Milan. Sera difícil, mas estamos cientes que vamos encontrar jogos muitos difíceis. Este estará naquele patamar dos jogos difíceis.





Já era preocupante porque havia muitos jogos de seleção e não justificava que houvesse tantas paragens. Com o facto de termos de saber sobreviver em cima destas realidades, temos de nos adaptar e temos de estar em condições para todos os percalços. Os jogadores viajam muito e aparecem jogadores com covid. Temos de nos adaptar a esta realidade. Temos de viver com ela.Está um tema um bocadinho fora do contexto. Não quero fugir à pergunta, mas o Lucas foi um jogador que esteve sempre na nossa agenda. O que vai acontecer daqui para a frente sabem tão bem quanto eu. Ele não faz parte do Benfica neste momento. Quando chegarmos na altura de pensar no Lucas, pensaremos no Lucas. É um excelente jogador. Sempre fiz força para fazer parte dos planos do BenficaTivemos seis ou 7 jogadores fora nas seleções. É um sinal que o Benfica melhorou na qualidade dos jogadores. Mercado? Fiquei satisfeito… Nós nunca ficamos satisfeitos! Tudo o que foi possível e impossível, o Benfica fez para satisfazer os objetivos da equipa. Nunca conseguimos todos aqueles que queremos.Vem quase no fecho da janela. É um miúdo que estava um pouco sem competição. Já é difícil chegar ao clube e adaptares-te e ainda é mais difícil não tendo competição de treino. Não era o que acontecia com ele. Vai ter mais tempo para entrar dentro das indicações do treinador e das ideias da equipa. A pouco e pouco vamo-lo conhecendo melhor.Já era jogador do Benfica quando cheguei, é um ativo do Benfica. Neste momento, não faz parte dos planos do Benfica. Com respeito profissional que tenho, não o deixo treinar à parte. Tenho essa sensibilidade, pedi para que treinasse connosco mas não a pensar que ele poderia ser um jogador que desse continuidade a essa minha ideia. Ele é jogador do Benfica. Está inserido no contexto de um trabalho mais intenso. Mesmo saindo, vai chegar ao clube para onde for tendo mais condições para mostrar.O jogo do Rio Ave vale 3 pontos. Tens de pensar naquilo que tens de fazer e saber os teus objetivos. Qualquer equipa pode ser ajudada por terceiros. Estamos a disputar três pontos. Tudo o que se passar nesta jornada é indiferente. O que não é indiferente é que queremos jogar para ganhar e somar 3 pontos. Temos essa confiança. Para nós, tudo o que é paralelo, não tem interesse. Podemos beneficiar de um ou outro resultado.Os meus pêsames à família de alguém que tinha 30 anos de Benfica. Um beijo grande para as filhas e a esposa.