Jorge Jesus: «Só poderia haver um vencedor, o Benfica. O Vitória fez o que pôde»

Após a vitória do Benfica sobre o V. Guimarães, nos penáltis, Jorge Jesus considerou que as águias foram claramente superiores aos minhotos, rumo à final four da Allianz Cup. À Sport TV, o treinador encarnado apontou para a estatística dos remates e destacou a evolução da sua equipa no ataque posicional.





"Não, é o apuramento da melhor equipa, que dominou 90 minutos, sofreu dois remates à baliza e fez 15 à baliza, sabendo que o V. Guimarães é uma boa equipa - o ano passado eliminou o Benfica desta prova. Durante 90 minutos jogámos praticamente na área do V. Guimarães. Eles marcaram na única vez em que lá foram na 1.ª parte. Mesmo com 11 atrás da linha da bola tivemos qualidade. Sabíamos que íamos arranjar oportunidades, só não sabiamos é se marcávamos. Só poderia haver um vencedor, o Benfica. O V. Guimarães fez o que pôde, foi obrigado a jogar todo dentro da sua área. O Benfica tem vindo a evoluir muito no seu jogo posicional. O keeper deles fez grandes defesas. Fomos melhores nos penáltis e no jogo. Mesmo que não passássemos a análise seria a mesma. O futebol é o único desporto coletivo em que podes criar 15 ocasiões e o adversário um e ele ganhar. Ao intervalo disse aos jogadores que demos de avanço e que íamos dar a volta ao jogo.""Tenho de começar a jogar com o que vejo no jogo. As substituições melhoraram a capacidade ofensiva da equipa. Estou a ver o adversário para ver onde podemos ser melhores. Acabámos o jogo com 5 avançados, o único médio era o Adel. E ia entrar o Gonçalo Ramos. Estou no banco e tenho de ajudar os meus jogadores, pode não sair bem mas até agora tem saído. Foram os jogadores que entraram que empurraram a equipa."