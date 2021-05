Jorge Jesus sobre a presença de Conceição no banco na Luz: «Ainda bem que vai estar»

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar interposta por Sérgio Conceição e o treinador vai estar no banco do FC Porto na visita à Luz. Essa decisão já foi comentada por Jorge Jesus.





"Há um clima de impunidade no futebol português. As autoridades que mandam e têm competência estão a perder autoridade a todos os níveis. Isto transparece esta minha ideia. Quanto ao resto já são outros problemas que me ultrapasam, têm a ver com as leis desportivas e eu não as conheço todas. Sei que as competências que decidem são do foro desportivo, mas não me compete analisar isso. Não sei o que pode sair concretamente dessas decisões. Quanto ao resto, o facto de o meu colega estar no jogo, ainda bem. É o treinador principal e ainda bem que vai estar no jogo", disse o treinador do Benfica.