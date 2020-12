Jorge Jesus sobre Arão e William: «Preciso é de rentabilizar mais os que trabalham comigo»

Willian Arão (Flamengo) e William Carvalho (Betis) têm sido apontados como possíveis reforços do Benfica já neste mercado de inverno e, esta segunda-feira, o técnico das águias abordou os rumores, mas mostrou-se mais preocupado com as peças que já tem à disposição.





"O Arão e o William foram meu jogadores, não preciso de dizer o valor deles. Preciso é de rentabilizar mais os que trabalham comigo naquela posição, como o Samaris, o Gabriel, o Julian, o Adel, o Pizzi... Essa é a minha preocupação, para que o crescimento deles seja maior", afirmou Jorge Jesus, na antevisão ao encontro com o Portimonense.

O treinador admite que o Benfica estará, como qualquer clube, atento ao mercado. "Ninguém pode garantir que não sai, nem que não entra ninguém. As equipas pensam onde podem ajustar, aqui e ali, os seus plantéis. O Benfica está no mercado, pode ou não entrar ou sair alguém. O que está estruturado é o nosso dia a dia, o jogo a jogo, quando chegar janeiro estaremos preparados para o que possa acontecer no mercado", sublinhou.



Elogios à evolução de Weigl



Ainda no capítulo do meio-campo, Jorge Jesus foi confrontado com a rotatividade que tem imprimido no 'miolo' do terreno e deixou elogios à evolução de Julian Weigl.



"Há uns meses para cá, o Benfica, Sp. Braga e FC Porto jogam de 3 em 3 dias. É natural e normal que não joguem sempre os mesmos. É impossível. Se o Julian, por exemplo, joga mais e noutro não joga, é porque há rotatividade na equipa em função das cargas. Muitas vezes até esta melhor mas não joga porque a carga anterior foi enorme. Tem vindo a melhorar, a evoluir, talvez fosse dos melhores jogadores frente ao FC Porto. Jogadores vão evoluir, todos evoluem e o Julian também. Com bola é jogador de nível alto, mas sem bola estou a tentar incutir mais agressividade nele, como estou a passar ao Adel. Tem a ver com situações de posicionamento, pressão, várias situações", justificou Jorge Jesus.