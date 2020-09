Jorge Jesus sobre Diogo Gonçalves: «Acredito que pode dar mais noutra posição»

Jorge Jesus elogiou esta sexta-feira, no final do encontro entre Benfica e Famalicão, as qualidades de Diogo Gonçalves. O jovem extremo das águias, que na última temporada esteve emprestado à formação famalicense, estreou-se na nova época desportiva ao entrar aos 76 minutos do encontro para o lugar de Waldschmidt.





No final da partida, o treinador justificou a entrada do jovem português, elogiou as suas qualidades e ainda apontou uma futura posição onde poderá "dar mais" à equipa. "Era para meter o Pedrinho, mas quis dar uma hipóteses ao Diogo. Jogou aqui no Famalicão, é um miúdo formado aqui no clube e em quem eu acredito muito. Acredito que pode dar mais noutra posição. [A lateral?] Sim.