Jorge Jesus sobre Eustáquio: «Se fosse do Paços multava-o. Aquilo não é de um profissional»

Jorge Jesus criticou duramente Stephen Eustáquio, que foi expulso com vermelho direto após uma entrada sobre Weigl, na primeira parte do Paços de Ferreira-Benfica (0-5).





"O facto de o Paços ter menos um jogador contribuiu para o jogo do Benfica se tornar mais fácil. Foi uma boa expulsão. Aliás, se eu fosse presidente ou treinador do Paços multava-o. Prejudicou a equipa e jogada que ele fez ao Julian não é de profissional. É nitidamente com a intenção de magoar o Julian. É bem expulso. Esta jogada já não acontece muito no futebol", começou por dizer."Depois aos quatro minutos há um penálti sobre o Luca. Como disse, não falo na arbitragem, mas hoje falo porque ganhei 5-0. Senão não dizia nada. Mais uma grande penalidade que este árbitro não nos marca. É a terceira vez. Mas hoje posso falar porque ganhámos 5-0. Aquilo que aconteceu no jogo foi um Benfica com mais um jogador, que soube tirar vantagem. Uma noite muito forte do Seferovic, que além dos dois golos fez duas assistências. O Benfica está confiante, tranquilo e seguro. O Eustáquio pôs o Paços a jeito e nós aproveitámos para ganhar 5-0", disse o treinador encarnado na flash interview da Sport TV.