Jorge Jesus sobre eventual regresso de Matic: «Fez aqui excelentes épocas...»

Nemanja Matic não descartou, numa entrevista recente, um possível regresso ao Benfica mas Jorge Jesus não acredita que isso possa acontecer. O treinador dos encarnados admite que para os clubes portugueses não é fácil contratar jogadores deste calibre.





"Matic fez excelentes épocas no Benfica, com perfil que há poucos no mundo. Com 1,90 metros e capacidade técnica, fez aqui excelentes épocas e por isso o Chelsea o contratou. Hoje está no United e continua a jogar. Vi o último jogo dele, contra o Milan. Vi que ele ainda está em grandes condições físicas e atléticas, tem qualidade técnica. É muito difícil acontecer, pois são contratos que em Portugal não têm possibilidades. Portugal não capacidade para contratar esses grandes jogadores. Falei sobre Matic porque ele deu uma entrevista", disse Jesus esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista.