Jorge Jesus sobre Gilberto e Diogo Gonçalves: «Estou tranquilo em relação a ambos»

A lesão de André Almeida abriu vaga no lado direito da defesa do Benfica a Gilberto e Diogo Gonçalves, este último titular no encontro de quinta-feira diante do Standard Liège, para a Liga Europa. Este domingo, Jorge Jesus garantiu que os dois jogadores lhe dão todas as garantias.





"São jogadores com componente ofensiva mais forte que a defensiva. São as duas opções que temos neste momento para aquele lugar. O Gilberto esteve sempre bem, o Diogo também jogou bem com o Standard Liège e estamos tranquilos. Dão-nos garantias absolutas e estou tranquilo em relação a ambos", afirmou o treinador das águias no lançamento do jogo com o Boavista, agendado para segunda-feira às 21 horas.