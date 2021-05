Jorge Jesus sobre Gonçalo Ramos: «Vai saber esperar o momento certo dele»

Jorge Jesus foi esta sexta-feira confrontado com a possibilidade de Gonçalo Ramos vir a afirmar-se na equipa principal do Benfica já na próxima temporada. O técnico reconhece que o jovem avançado tem evoluído bastante e acredita que irá aproveitar todas as oportunidades.





"Cada vez vejo mais potencial nele. É normal. Os anos vão passando e o jogador vai crescendo. Se tiver numa equipa com bons jogadores e que o façam evoluir, como é o caso, o Gonçalo está mais forte e tem mais conhecimento do jogo. Para o ano vai estar mais. Tem vindo a crescer tecnicamente e é um jogador no qual todos depositamos muita confiança no futuro. Não sei se imediato ou a curto prazo. Tem tudo para podermos acreditar na evolução dele. Mas há muitos factores, muitas vezes os jovens não querem esperar muito. Há factores económicos que podem interferir nas decisões deles. À s vezes têm possibilidades de ir ganhar cinco vezes mais fora. Mas acho que vai saber esperar o momento certo dele", afirmou, Jorge Jesus, na antevisão ao dérbi de amanhã com o Sporting, agendado para as 18 horas, no Estádio da Luz.