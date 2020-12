Jorge Jesus, Lucas Veríssimo e... Cavani: «As novelas são na TV»

O impasse sobre a vinda de Lucas Veríssimo para o Benfica continua e Jorge Jesus sublinha que não há qualquer "novela" sobre o tema.





"Nunca senti que houvesse novela nenhuma com o Cavani, nem sinto com o Lucas ou com qualquer jogador. As novelas são na TV. Uns [jogadores] conseguem-se outros não. São situações normais que os clubes estão dependentes de fazer a contratação. Se consegue, consegue, não consegue, não consegue. Segue-se para outro", afirmou este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira de amanhã (20 horas)."Não é por ser o Benfica, mas isso faz parte do negócio e do mercado. Isso é normal e não é falhanço nenhum (não chegarem jogadores). Nós temos noção de quanto valem os jogadores que queremos, mas nem sempre corre tudo como queremos. Falhanço é eu te contratar, vires para a minha equipa e não jogares tanto quanto eu pensava. Isso sim é falhanço", disse.