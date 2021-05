Jorge Jesus sobre o V. Guimarães: «Não sei por que mudou tantas vezes de treinador...»

Jorge Jesus fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o V. Guimarães, da última jornada da Liga NOS, uma partida que antecede a final da Taça de Portugal. O treinador reconhece que os minhotos - que ainda lutam pela presença na Europa - têm mais objetivos no encontro, mas assegura que os encarnados vão jogar para ganhar.





"As minhas decisões são em função da responsabilidade que carateriza os jogos que o Benfica disputa, independentemente dos objetivos. O Benfica joga sempre para ganhar e para dar espectáculo, quando pode. Se tive alguma dúvida em função da final de domingo? Diria que sim, mas o foco foi arranjar a melhor equipa para o jogo com o V. Guimarães.""O que foi mais importante para o crescimento da equipa na segunda volta foi termos tido mais tempo para trabalhar, para trabalhar como uma equipa que deixou de estar doente, com mais horas semanais. Isso fez com que eu estivesse mais tempo com eles, para pode passar melhor as ideias que queríamos. Tudo isso obedeceu a tempo de treino. Alguns jogadores começaram a render mais individualmente. Penso que isso foi o fator mais importante para dizermos que até amanhã somos a equipa que mais pontos fez na 2.ª volta.""Ao longo deste campeonato fizemos várias modificações. Fazíamos quando estávamos na Liga Europa e jogávamos de três em três dias. A ideia é a mesma, independentemente de o jogo ser mais ou menos importante. O objetivo e a minha metodologia de ter dois jogos seguidos vai ser igual.""O V. Guimarães tem objetivo de disputar uma competição europeia, joga só para a vitória. Eles estão muito mais motivados do que os jogadores do Benfica. Nós também estamos, mas estes fatores emocionais fazem a diferença. Mas a motivação pode dar lugar a ansiedade... A nossa grande responsabilidade é jogar para ganhar.""Individualmente tem jogadores com muita qualidade, não sei por que mudou tantas vezes de treinador. E nestes jogos esses jogadores aparecem muito mais fortes."