Jorge Jesus sobre Vlachodimos: «Achei que era o momento de mudar e mudei»

Vlachodimos deixou de ser titular na baliza do Benfica e Jorge Jesus explicou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, que a opção foi sua, mas que o jogador continua a trabalhar bem. E falou também de Pizzi.





"Abordamos essas notícias, que nos dão vontade de rir. Os jogadores tem trabalhado. O Pizzi só não jogou três ou quatro jogos por problemas de covid, é um dos que tem mais minutos", começou por dizer."O Oddy [Vlachodimos] tem jogado até há um tempo. Como é normal num treinador, as mudanças que fazemos na baliza são mais sensíveis, por ser só um jogador. Achei que era o momento de mudar e mudei. Tem continuado a trabalhar e bem. Está igualmente feliz? Isso não existe, os jogadores são mais felizes quando jogam. Mas é assim numa equipa grande. Se tiveres esse problema não podes jogar numa equipa grande", acrescentou Jesus.E depois, deixou uma constatação. "Se queres jogar todos os domingos tens de estar numa equipa do meio da tabela para baixo. Se tens nível alto e queres uma equipa com concorrência, é assim."