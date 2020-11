Jorge Jesus sobre William Carvalho: «É um excelente jogador»

Na antevisão ao jogo com o Paredes, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (amanhã, 21H15), Jorge Jesus foi questionado sobre William Carvalho, jogador a quem não poupou elogios.





"Trabalhou comigo alguns anos e sei o valor dele, é um grande jogador, como outros, é de Seleção. Como treinador do Benfica gosto deles, jogadores de Seleção, mas uma coisa não quer dizer que traga a outra. Temos vários jogadores nessa posição que me dão a segurança necessária. Mas não tenho problema em dizer que William é um excelente jogador", disse em conferência de imprensa questionado sobre as palavras de Paulo Futre há dias, a dar conta de que o internacional português podia resolver problemas no plantel das águias.Recorde-se que no mercado de verão, a imprensa espanhola apontou o ex-Sporting à Luz.