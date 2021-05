Jorge Jesus sobre Vertonghen: «Não estava preparado para perder dois jogadores»

Jorge Jesus não descartou totalmente Jan Vertonghen, que falhou o treino deste sábado, para a final da Taça de Portugl, mas reconheceu que está perante um problema.





"Nestes últimos 5 dias, tivemos dois contratempos, Lucas Veríssimo e hoje o Vertonghen. É mais um motivo para eu pensar até amanhã o que é que vou decidir. Tem de ser assim. Não estava preparado para perder 2 jogadores que têm jogado. Mas futebol é isto, tem estas situações e vou-me preparar até ao jogo para ver o que podemos fazer", referiu o técnico do Benfica, na antevisão à partida frente ao Sp. Braga.Mais à frente, Jesus foi questionado sobre os esquemas de três ou quatro defesas e reconheceu que, se o belga não jogar, o Benfica não irá poder utilizar três centrais na final de amanhã com os minhotos."Houve vários factores que fizeram o Benfica melhorar. Não foi só o sistema. Fizemos uma segunda volta muito boa. O Motivo principal já falei sobre ele, depois houve mudanças em alguns jogos. Jogámos muitas vezes com estrutura de quatro defesas e não de três. Em termos de sistema de três foi uma adaptação fácil. Vínhamos a trabalhá-la, não regularmente, mas na 2.ª volta fizemo-lo com mais tempo. Agora, já não tínhamos muitos centrais. Com a saída do Lucas e se o Jan não recuperar, não temos centrais para jogar com estrutura de três. Com 11 vamos jogar, tenho a certeza, por isso com o resto não estou muito preocupado", sublinhou o técnico das águias.