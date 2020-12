Jorge Jesus surpreendido com 2.ª parte do Benfica: «Equipa teve medo de não ganhar»

Jorge Jesus gostou muito da primeira parte do Benfica diante do Portimonense (2-1) e confessou que não esperava uma queda tão grande no segundo tempo.





"Duas coisas boas: a vitória e a primeira parte do Benfica. Muita qualidade nessa fase, com dois golos, e podíamos ter marcado mais. Na segunda parte, em que o jogo podia ser mais fácil, a equipa ficou nervosa quando começou a defender. A equipa tem de saber defender bem. As alterações do Portimonense fizeram com que não chegássemos ao portador da bola com pressing. Depois houve situações de perigo com centros e eles marcaram assim. Quando não justificava que a equipa não tivesse tanta qualidade, a verdade é que a equipa teve medo de não poder ganhar. Acontece quando uma equipa não está muito tranquila. Pedrinho entrou mas está ainda fora do ritmo de jogo e o Portimonense começou a ter poder sobre os nossos centrais. As últimas substituições foram mais para segurar o resultado do que para melhorar a equipa", começou por dizer o treinador à Sport TV."Sim, mas hoje não se notou e isso foi um dos fatores da quebra. Mas não são os únicos culpados. Começou a haver espaço entre a nossa segunda e primeira linha. Houve também dificuldade a fechar o nosso corredor esquerdo. Grimaldo teve uma semana complicada, como o Darwin. Mas tirei só o Grimaldo. Com Cervi e Nuno Tavares melhorámos um pouco o lado esquerdo. Rafa foi o melhor em campo."