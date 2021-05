Jorge Jesus taxativo: «Não vou abdicar de Seferovic de certeza»

A luta pelo estatuto de melhor marcador da Liga NOS vai mesmo ser discutida até ao fim, pois Seferovic e Pote mantêm-se empatados no trono dos goleadores do campeonato português. Jorge Jesus garante que no jogo de amanhã frente ao V. Guimarães (20 horas), o derradeiro do Benfica na Liga NOS, o objetivo do suíço vai estar na mente da equipa.





"Não vou abdicar certamente dele. Vai jogar. O mais importante são os objetivos coletivos, mas, neste jogo o único objetivo é a vitória, mas se pudermos incluir o objetivo individual de o ajudar a ser o melhor marcador do campeonato... Está em luta com um grande jogador do Sporting que está em vantagem: quando começar o jogo dele já sabe se o Seferovic fez ou não golos, começa com essa vantagem. Mas de qualquer maneira é um dos princípios que nos norteiam para este jogo é a vitória e ajudar o Seferovic", disse esta terça-feira em conferência de imprensa.