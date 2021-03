Jorge Jesus tem trio disponível para Braga

Jorge Jesus terá quase todo o plantel disponível para a importante deslocação ao terreno do Sp. Braga, no próximo domingo, à exceção de André Almeida, lesionado de longa data. À entrada para o encontro de ontem com o Boavista, o treinador do Benfica contava com três jogadores em risco de falharem o embate referente à 24ª jornada da Liga: Pizzi, Gabriel e Gilberto, todos com quatro amarelos.

Os dois médios não foram titulares mas entraram, aos 56 minutos, já com o resultado em 2-0, sem que nenhum tivesse sido admoestado. Já o lateral-direito nem sequer foi chamado a jogo.