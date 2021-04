Jorge Jesus: «Temos de mudar. Não o Benfica, mas vários parâmetros em Portugal»

Questionado sobre o impacto que esta derrota diante do Gil Vicente tem na recuperação das águias, Jorge Jesus assumiu essa situação e aproveitou para voltar à questão do antijogo, algo que diz que tem de ser mudado no futebol nacional.





"Tem impacto porque perdes pontos para os adversários diretos. Em relação ao próximo jogo tudo vai alterar-se. Temos vários dias para falar sobre o que aconteceu hoje, sabendo de antemão o que aconteceu. O Benfica não foi o que jogou nas outras jornadas, principalmente na segunda parte. Na primeira não fomos pressionantes e temos de dar os parabéns ao nosso adversário, porque ganhou, mas temos de mudar. Não o Benfica, mas vários parâmetros em Portugal, para que se jogue mais. Há muito antijogo, as equipas tiram e os árbitros consentem", disse, à BTV.