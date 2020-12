Jorge Jesus: «Temos de ser cada vez mais perfeitos»

Jorge Jesus admitiu, esta terça-feira, na antevisão ao encontro diante do V. Guimarães, a contar para os quartos-de-final da Allianz Cup, que o Benfica irá promover algumas alterações na equipa inicial relativamente ao último jogo frente ao Vilafranquense, a contar para a Taça de Portugal.





"Este jogo enquadra-se dentro daquilo que são sempre os objetivos do Benfica e a responsabilidade do Benfica. Em todas as competições, tem de saber gerir os seus atletas... cada jogo tem a sua importância. O V. Guimarães é um adversário com os os seus objetivos que é chegar à final. Todas as taças dão possibilidade as equipas de sonhar que podem chegar à final. É diferente de um campeonato corrido. Nós vamos exatamente fazer o que temos feito. Vamos tentar perceber como os atletas estão em função do jogo com o Vilafranquense. Vamos mexer nos jogadores que derem sinais de perigo de lesão e outros não tanto mas normalmente dentro daquelas três, quatro ou cinco alterações que devemos fazer, vamos fazer", começou por dizer o técnico benfiquista.Jorge Jesus nota melhoramentos na equipa e nos processos que os jogadores têm de desempenhar dentro das quatro linhas, pelo que aponta a um Benfica cada vez "mais forte" com o passar da temporada.

"O V. Guimarães vem de uma derrota na Taça de Portugal onde há sempre surpresas toca a todos. Isso não quer dizer que a equipa esteja a passar um mau momento, o V. Guimarães disputa essa classificação, os cinco primeiros. Portanto, isso é um sinal evidente da qualidade individual e coletiva da sua equipa. Vais ser um jogo difícil, não tenho dúvida nenhuma. Jogo a jogo, semana a semana, o Benfica vai ficar mais forte. Cada vez os processos estão a ser assimilados com mais facilidade. Não é fácil a nossa fórmula de passar as nossas ideias em pouco tempo elas serem assimiladas pelos atletas. Cada vez as coisas estão a ser mais fáceis. Acho que vamos novamente acabar por fazer um jogo em termos de ataque posicional muito forte, com várias oportunidades. Vamos por a equipa do V. Guimarães a defender mais vezes e a tentar surpreender-nos numa bola parada ou num contra golpe. Tem um jogador fabuloso em bola parada que é o Quaresma. Têm jogadores individualmente com muita qualidade. Hoje preparamo-nos em função do jogo", apontou.



Águias em busca da "perfeição"

"Temos de ser cada vez mais perfeitos. Fala-se nos quatro momentos do jogo. Ao longo dos anos tenho dito que há cinco momentos do jogo. Desses cinco momentos, um dos que mais vezes o Benfica é solicitado a jogar é o ataque posicional que é o mais difícil. Nós estamos a sentir que jogo a jogo, independentemente da forma como joga o adversário, joguem com os defesas que eles quiserem, que isso para nós está a ser um momento que estamos a saber adaptar a estratégia defensiva dos adversários."

Ideia para a Taça da Liga

"Esta competição tem evoluído mais. Uma competição que tem uma final com uma organização da final da Taça de Portugal ou ao nível de uma Liga Europa na qual já estive duas vezes. É uma competição com maior prestigio no campeonato e na calendarização. Devíamos dar um passo em frente. O que pode acrescentar mais ao vencedor. Alguma coisa sem ser o titulo. É um caso a ser pensado. Ou financeiramente ou ser diretamente apurado para a Liga Europa. Era importante valorizar mais esta competição", concluiu.