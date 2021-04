Jorge Jesus: «Temos todas as possibilidades de recuperar o 2.º lugar»

Na antevisão ao encontro com o Tondela, Jorge Jesus foi confrontado com as hipóteses de o Benfica chegar ao segundo lugar, depois de o FC Porto ter perdido pontos em Moreira de Cónegos. O treinador das águias reconheceu que esse objetivo pode ser alcançado nas últimas cinco jornadas, apesar do atraso de quatro pontos para face aos dragões.





"Faltando cinco jogos, claro que acreditamos. Tendo ainda um jogo de luta direta com o FC Porto, acreditamos que temos todas as possibilidades de poder recuperar. Faltam cinco jogos, não temos créditos em termos de perder pontos e acreditamos que essa possibilidade se mantém e passa pelo jogo do Tondela. Só os três pontos é que nos interessam", afirmou o treinador do Benfica.Jorge Jesus admitiu que espera um jogo difícil em Tondela. "O campeonato está muito equilibrado e quando os grandes jogam fora está mais difícil somar pontos. Em Tondela sempre foi difícil e está a fazer um campeonato muito mais forte. Tem três, quatro jogadores espanhóis que dão qualidade muito boa à equipa e, face aos últimos resultados, vamos ter algumas dificuldades. O campeonato está muito competitivo e os últimos jogos demonstram isso. Equipa vai ter alguns apertos e é preciso que esteja preparada, para depois poder fazer a diferença, com a qualidade e criatividade no ataque, para suplantar a estratégia defensiva do Tondela. Estamos preparados para o contragolpe, pois o Tondela tem jogadores rápidos nas pontas como o Salvador Agra", referiu o técnico.