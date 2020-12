Jorge Jesus: «Tento conter-me mais, porque com os adeptos ninguém ouve o que eu digo»

Jorge Jesus foi esta quarta-feira confrontado com algumas polémicas que tem protagonizado esta época, como a que envolveu o treinador do Benfica e Lito Vidigal, do Marítimo, na segunda-feira. O técnico das águias admitiu que tem tentado mudar o seu comportamento e justificou-se com a ausência de público nas bancadas".





"O velho Jorge Jesus? Ainda sou um menino, sou um jovem no futebol. Pelo menos tento-me cuidar para isso... Por muito que queiramos ou não, a emotividade e ansiedade dos jogos não é a mesma sem público. Nem para jogadores nem para treinadores. Mas isso não impede que eu continue a ser participativo no jogo. Tenho tido mais cuidado, é um facto. Sei que qualquer palavra que eu diga pode trazer discussão e polémica. Tento conter-me mais, porque com os adeptos ninguém ouve o que eu digo", afirmou o treinador do Benfica, na antevisão ao duelo com o Lech Poznan, para a Liga Europa."Ainda não nos organizamos no processo forte numa linha de 4 para passar a uma linha de 3. Nos meus primeirs 10 anos de treinador jogava assim, já passaram 30 anos e eu já andava à frente há muitos anos. É um sistema de jogo difícil, difícil de trablhar. Ainda não trabalhei tanto como gostava. Uma coisa é começar com 3 defesas, outra é durante o jogo. Ainda não tenho equipa preparada para isso""Quem quer estar no top tem de estar contente porque está com os melhores, nas melhores competições. Não é nada de novo para mim. Vim de um pais onde jogava de 2 em 2 dias, com viagens enormes, nunca foi problema e não vai ser no Benfica."