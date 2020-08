Jorge Jesus tentou levar Reinier para o Benfica mas chegou tarde de mais

O médio ofensivo brasileiro Reinier revelou esta sexta-feira, em entrevista à FOX Sports, ter sido abordado por Jorge Jesus no sentido de saber a sua disponibilidade de se mudar para o Benfica neste defeso. O jovem de 18 anos assume que trabalhar com JJ seria algo "muito bom", mas o problema foi que a chamada do 'mister' chegou demasiado tarde e que, por isso, o negócio não avançou.





"Já conversei com o mister e seria muito bom voltar a trabalhar com ele. Ele chegou a perguntar-me como estava a minha situação, mas não deu certo, pois já estava a fechar com o Borussia. Vamos deixar em aberto", disse o jovem, que na semana passada foi confirmado no Borussia Dortmund, num acordo de empréstimo por duas temporadas.Apesar da 'nega' dada ao Benfica de Jesus, Reinier não esquece o técnico que o fez explodir no Flamengo. "O mister contagia. É uma pessoa para cima, quer sempre mais. Ficou uma aprendizagem muito grande para mim".