Jorge Jesus testa negativo à Covid-19 e vai estar no banco frente ao Sp. Braga

Jorge Jesus vai orientar a equipa do Benfica amanhã, na meia-final da Allianz Cup, frente ao Sporting de Braga. Em comunicado publicado no sítio oficial, as águias informaram que o treinador de 66 anos "voltou a testar negativo à Covid-19" e marcará presença no encontro, em Leiria.



No anúncio publicado, o clube adianta ainda que Jorge Jesus "prendeu-se com aparentes sintomas gripais, sem consequências de maior", como pode ler-se no comunicado abaixo publicado.





Recorde-se que Jorge Jesus é o único elemento da equipa técnica do Benfica que se encontra disponível para o encontro."O Benfica esclarece que o seu treinador Jorge Jesus voltou hoje a testar negativo à COVID-19, pelo que estará amanhã, quarta-feira, no banco a orientar a equipa do Benfica na meia-final da Taça da Liga, em Leiria."A insistência num segundo teste no espaço de 24 horas prendeu-se com aparentes sintomas gripais, sem consequências de maior."