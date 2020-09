Jorge Jesus: «Tinha de ser 6 ou 7-0. Benfica já está muito difícil de parar»

Após a vitória do Benfica sobre o Moreirense (2-0), Jorge Jesus considerou que, tendo em conta o caudal ofensivo da sua equipa, que deveria ter sido uma goleada.





"Uma demonstração de grande qualidade, num jogo que não teve nota artística. Porque este jogo tinha de ser 6 ou 7 a 0. O Benfica tinha de estar hoje melhor do que em Famalicão. Tivemos jogadas de grande qualidade técnica. Foi pena não traduzirmos isto em mais golos, que é a expressão da qualidade do jogo. Só uma equipa que faz 30 remates na baliza e marca dois golos, com a qualidade que tem. O Moreirense não criou uma oportunidade de golo. Fez um remate na primeira parte, que o Odysseas defendeu. Foi uma equipa que passou 90 minutos dentro do seu meio-campo, a jogar lá com todos os jogadores menos o Abreu, que ficava na frente. Mas, mesmo assim, não conseguiu parar a equipa do Benfica que, neste momento, já está muito difícil de parar. Falta traduzir esta qualidade de jogo em golos", começou por dizer o treinador encarnado à BTV.Jesus disse mesmo que o Moreirense podia ter saído "com o saco cheio": "A equipa esteve bem defensivamente. O Moreirense não foi o Moreirense que o ano passado empatou aqui. Este ano nem teve hipótese de ir à nossa baliza. Com todo o respeito, é uma equipa bem trabalhada pelo treinador, que é jovem, mas hoje, como se costuma dizer, não saiu daqui com um saco cheio de golos porque não aconteceu. Parabéns à minha equipa, que fez um grande jogo."