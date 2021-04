Jorge Jesus: «Tivemos duas semanas a trabalhar com mais intensidade»

Jorge Jesus considera que a paragem do campeonato devido aos compromissos das seleções nacionais teve pontos positivos e negativos.





"O interregno foi igual para todos. Tinha dito que era bom continuar para darmos seguimento aos bons jogos. Tivemos duas semanas a trabalhar com mais intensidade, o que normalmente não acontecia no campeonato. Melhorámos algumas ideias, foi uma semana bem preenchida e aproveitámos com qualidade. Agora vamos ver e sentir tudo aquilo tentámos passar aos jogadores durante a semana", disse o técnico, que alertou para a qualidade do Marítimo, adversário de segunda-feira (19 horas, no Estádio da Luz)."É um clube histórico do nosso campeonato, está neste momento numa classificação que não tem a ver com o valor da equipa. Tanto que eliminou o Sporting [Taça de Portugal]e ganhou no Dragão [para a liga]. Vamos encontrar um Marítimo diferente do último jogo. O treinador vai mudar o sistema tático e peparámo-nos para isso, pois tenho quase a certeza de que vai jogar num 5x4x1. Com quase todos os jogadores atrás da linha da bola e a tentar surpreender numa situação de contra-golpe. Vão ter de saber defender bem, sabem disso e é a ideia de jogo deles. Nós temos de perceber isso e saber equilibrar os momentos com e sem bola", analisou Jorge Jesus.