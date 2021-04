Jorge Jesus: «Estivemos sempre com a corda na garganta»

O Benfica conquistou esta segunda-feira a quinta vitória consecutiva na Liga NOS ao bater (1-0) o Marítimo, em jogo da ronda 25. Uma partida que acabou por ser definida com um golo de Luca Waldschmidt, de penálti, o primeiro das águias na época.

No final da partida, Jorge Jesus comentou a vitória 'magra' ante dos maritimistas, abordando as várias ocasiões que os avançados tiveram para marcar, mas não o fizeram, algo que intranquilizou a equipa e... o banco.

"O que era mais importante era ganhar e foi conseguido. Também era importante não voltarmos a sofrer golos. Mas a equipa durante os 90 minutos pôs-se a jeito porque teve várias oportunidades para ampliar o resultado, quando falo de oportunidades é com os dois avançados sozinhos de frente para o 'keeper'. É preciso falar com os jogadores e sobre estes momentos. É claro que o facto de estar 1-0, o Marítimo acreditou que podia empatar e o Helton teve uma grande defesa. Não perdemos. Podes perder oportunidades de golos, mas não por três vezes com dois avançados para o 'keeper'. Será certamente um dos momentos que iremos falar com os jogadores durante a semana, mas há que dar os parabéns aos jogadores pela vitória. Estivemos sempre com a corda na garganta porque com o resultado assim até ao final ficamos sempre assim. Mas pronto, voltamos a ganhar e a não sofrer golos", começou por dizer o técnico das águias, em declarações à BTV na 'flash-interview'.



Alteração no sistema tático

"Achei que não havia motivos táticos para ter três jogadores atrás, mas sim ter mais um jogador de características ofensivas porque o Marítimo também vinha a jogar com cinco defesas. No final, foi preciso porque o Taarabt também já estava em dificuldade. O Chiquinho entrou e conseguiu ter uma grande oportunidade. Mas isso também é o papel do treinador, os jogadores jogam dentro de campo e o treinador de fora."



Deslocação à Capital do Móvel na próxima jornada

"Faltam nove jogos, todos eles vão ser difíceis. O próximo é difícil. É uma equipa que é forte a jogar em Paços. Vamos estudar a melhor forma de jogar lá. Hoje a equipa não esteve tão confiante como esteve nos últimos dois. A verdade é que criou muitas oportunidades. Não podes ficar chateado com os teus jogadores quando eles criam tantas oportunidades, quando não se criam é que tens de ficar preocupado, mas neste caso não. Agora, não podemos falhar tantas oportunidades frente ao 'keeper'. [Os avançados] Quando têm uma oportunidade para assistir os colegas esquecem-se de assistir, mas são todos assim", terminou.