Jorge Jesus: «Todibo não tem condições físicas nem táticas»

Jorge Jesus confirmou esta quarta-feira que vai fazer alterações no onze do Benfica frente ao Standard Liège. Entre as novidades não estará Todibo.





"Todibo, não estará. Não tem condições físicas nem táticas. Não tem trabalhado com a equipa. Não é um dos jogadores em que estou a pensar", referiu.Todibo é o único jogador de campo sem qualquer minuto de utilização (algo que só encontra paralelo em Svilar). O Benfica já decidiu e vai devolver o francês ao Barcelona em janeiro, na reabertura do mercado.