Jorge Jesus: «Todos os dias a levar com isto! Como me posso sentir feliz? Ninguém vê a verdade?»

Jorge Jesus sublinhou que não pretende sair do Benfica e, dizendo que não está arrependido de ter voltado ao clube, sublinhou que devido ao impacto da pandemia não pode estar totalmente feliz na Luz. Questionado sobre as notícias de Record, nomeadamente o facto de Luís Filipe Vieira ver com bons olhos o 'divórcio', o técnico vincou que ainda ontem esteve reunido com o presidente e Rui Costa no sentido de sair da crise.





"Ainda ontem estive reunido com o presidente e o Rui Costa, a ver como saímos da crise de resultados e como saímos da crise da pandemia. Há muita coisa difícil, o campeonato está difícil mas não deitamos a toalha ao chão. A imunidade chegou ao grupo do Benfica. (...) Vim para o Benfica porque acreditei no projeto e continuo a aceditar. No último ano só não ganhei o campeonato do mundo. (...) Mas os treinadores nem sempre ganham mas em relação a isto, não tem a ver com falta de qualidade do meu trabalho, jogadores e estrutura. Falam sempre da estrutura, parece que o Rui Costa não é conhecedor da estrutura, parece que ele não sabe, nem o treinador nem o presidente. Se quiserem aproveitar isto para outros patamares que não têm a ver com o futebol, nem quero saber! FClaro que estou feliz, não estou totalmente feliz pois vim para ser campeão e poder trabalhar normalmente mas fui impedido por uma pandemia. Portanto, não me sinto feliz. Todos os dias a levar com isto nas televisões e jornais... posso-me sentir feliz? Ninguém vê a verdade?", rematou o treinador a fechar a conferência de antevisão ao jogo com o Arsenal.