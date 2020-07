Jorge Jesus trará adjuntos para o Benfica: os nomes que acompanham o treinador

Caso regresse ao Benfica, Jorge Jesus trará a sua equipa técnica. O nosso jornal sabe que a questão já foi discutida e há acordo nesta matéria. Assim, João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas), irão trabalhar com JJ no Benfica. Destes, apenas Mário Monteiro esteve com o amadorense na sua passagem pela Luz, entre 2009/10 e 2014/15.





Já Evandro Mota, consultor motivacional nos encarnados e agora no Flamengo, não deverá regressar ao Benfica. Neste momento, o ‘mental coach’ não estará recetivo a deixar o Brasil. Evandro trabalhou três anos na Luz e um no Sporting com JJ. Marco Pedroso, adjunto da equipa técnico do Benfica, dificilmente trabalhará com o amadorense. Os dois incompatibilizaram-se quando o técnico saiu para Alvalade, há cinco anos.