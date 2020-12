Jorge Jesus: «Um presente? Prefiro que os adeptos voltem aos estádios em vez de um reforço»

Jorge Jesus reconhece o "bom campeonato" que o P. Ferreira está a realizar. Este sábado, na conferência de imprensa de lançamento ao jogo de amanhã (20 horas), o treinador do Benfica avaliou também o momento da sua equipa e as questões defensivas que têm sido tema.





O Paços está a fazer um bom campeonato, é uma equipa que está na quinta posição. Até tem menos golos sofridos do que nós, na sua estatística é a equipa que mais faltas tem na Liga. Isso não é um problema para nós, é mais um problema para a equipa de arbitragem. O Paços tem um jogo positivo. Quem tem ideias positivas, normalmente ganha mais jogos. Por isso estão em quinto. É um rival moralizado, tem um ideia de jogo perfeita em relação às suas ideias. Sabendo o nosso valor, também queremos estar a um nível mais alto do que o Paços.Todos os momentos do jogo nos preocupam. Uns geram maior preocupação do que outros. Temo-nos debruçado mais na nossa organização defensiva, com os jogadores que agora temos tido mais à disposição para trabalhar. No último jogo não sofremos e é um dado que tem alguma relevância. Temos também de analisar o contexto, contra quem foi. O que temos vindo a fazer, não havendo para treinar, face aos jogos, há tempo para recuperar a equipa.Há duas formas de analisar o que é anti-jogo. Anti-jogo é 30 faltas num jogo, guarda-redes a mandar-se para o chão, um jogador a mandar-se para o chão a tentar ganhar falta a ver se o adversário coloca a bola para fora. O Benfica não mete. Eu não defendo isso. Se o adversário joga mais defensivo ou menos, isso é uma estratégiaEstá a falar num setor central. Compatíveis? São. Mas são compatíveis quando, como e onde? Aqui é que é a diferença. Se calhar em poucos jogos são, se calhar em muitos não são. Têm características diferentes para a minha ideia de jogo. Quem tem ideias de jogo são os treinadores. Quando se analisar uma forma de jogo e um jogador, mais do que ninguém sabe do que um treinador ele sabe se a ideia é perfeita ou não. As ideias de jogo da sua equipa não passam por analisar o que é um jogador individualmente. O que é fomentar ideias e estratégias de jogo é só para alguns, por isso é que alguns são treinadores.Prefiro os adeptos a voltar aos estádios como presente, em vez de um reforço.É o jogador com características mais ofensivas do que defensivas. Cada um pensa de maneira defensiva. Uns pensam que é mais de corredor, ou de corredor central. Eu penso que é mais de corredor central. Por estratégia, pode jogar no corredor. No meio, só pode jogar em duas posições. Os adversários não são todos iguais. É um jogador que tem golo. É um dado para acrescentar ao valor dele. Um treinador que tem um jogador assim tem de olhar para ele com uma qualidade mais positiva. Por isso, tem vindo a jogar os 90 minutos quase sempre. É um jogador que nós temos de ter algum cuidado com ele tal como o Vertonghen e Everton. São os 3 com mais jogos consecutivos para nos os por em risco.Adel vai estar convocado, hoje e amanhã treinará. O covid-19 passou, passaram 10 dias e não precisa de mais testes.Tem a ver mais com os jogos da Liga Europa. Ele foi crescendo com o decorrer da época. É natural que na Liga Europa tenha mais golos. Na liga portuguesa, os treinadores são mais evoluídos taticamente e têm mais conhecimento de poder anular o Darwin.O futebol tem cinco momentos de jogo mas eu fiz crer a todo o Mundo que tem cinco, só havia 4. Se analisarmos, qual é o mais difícil? É o ataque posicional. A organização defensiva é uma das componentes do jogo que mais influencia o treinador. Se só tiver isso, não chega. Se só tiver um bom contra-golpe, só pode empatar 0-0. São todas importantes, mas há umas mais difíceis do que outras e já disse qual é a mais difícil.