Jorge Jesus: «Uma equipa como o Benfica só tem um titular da Seleção... Isto quer dizer algo»

Jorge Jesus considerou Rúben Dias "imprescindível" no Benfica, admitindo que gostaria que o jovem central ficasse na Luz, por vários motivos.





"Não há jogadores intocáveis... bem, o Messi e o Ronaldo são, esses são de outra galáxia, os outros não são. Mas Rúben Dias é um jogador importante. Por várias questões: é um dos titulares da equipa feito no Seixal, é o único internacional português que é titular do Benfica. Isto quer dizer alguma coisa... Uma equipa como o Benfica só tem um titular da Seleção. Isto quer dizer alguma... Depois, é um miúdo com muito valor e que é muito importante naquele setor pois temos só 3 centrais. O Jardel está lesionado, o outro central que queremos contratar ainda não temos. Portanto, é imprescindível na equipa", começou por dizer o treinador na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Moreirense.No entanto, Jesus admitiu que se for necessário vender o central que compreende, lembrando que já passou por situações semelhantes na sua primeira passagem pelo clube: "Fui habituado nos anos em que estive no Benfica que os melhores fossem contratados. Se me perguntar se gostava que ele saísse? Não! Mas se o fator financeiro for importante, ok, estamos abertos a isto."