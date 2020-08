Jorge Jesus usa exemplo de Reinier para falar da aposta na formação

Um dos temas incontornáveis quando se fala de Jorge Jesus passa pela aposta na formação. O técnico do Benfica falou sem rodeios da situação em entrevista à BTV e até utilizou como exemplo aquilo que fez no Flamengo.





"Portugal é um país vendedor de jogadores. É por isso que Portugal tem continuado a apostar na formação de jogadores. Muitas vezes pensa-se que o apostar na formação é formar uma equipa toda vinda de jovens da formação. Não há equipa que exista assim. O João Félix é um exemplo. Não há muitos como ele. Com Cristiano Ronaldo foi igual. O importante para mim é saber formar e saber o gabinete de prospeção que o Benfica tem e formar um núcleo entre a formação e prospeção que dê para criar uma equipa assim. FC Porto e Sporting não têm nada assim. Ramires, David Luiz, Saviola, Aimar... Olhas para o FC Porto deixou de ter James Rodríguez, Falcão, Lucho González. O Sporting é igual. Os clubes que tinham essa capacidade já não têm. Lembro-me que durante os seis anos que estive no Benfica vendemos muitos jogadores que, mesmo não saindo da formação, deram muito dinheiro. Não interessa a idade, mas sim a qualidade", começou por dizer o técnico.Nesse sentido, JJ lembrou o caso de Reinier. "Quando cheguei ao Flamengo, pensei que precisava de um jogador, com uma certa característica, que nós ainda não tínhamos. E o quê que eu fiz? Fui à formação buscar o Reinier, que acabou por sair por 30 milhões de euros para o Real Madrid. Para mim, o que realmente importa é a qualidade do jogador, não a sua idade."