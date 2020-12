Jorge Jesus: «Vamos pensar na Supertaça depois do jogo de Barcelos»

Jorge Jesus garantiu este sábado que ainda não pensa no duelo com o FC Porto, da próxima quarta-feira, para a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira. O treinador do Benfica diz que está apenas focado no encontro com o Gil Vicente e que espera encontrar dificuldades em Barcelos.





"Temos um jogo para o campeonato, com um objetivo muito importante. Não o mais importante do Benfica. Normalmente em Barcelos os jogos não são fáceis. Estamos preparados para vencer e trazer os 3 pontos. Por vezes os desequilíbrios no plano técnico dão lugar a equilíbrios no plano tático. Vai ser um jogo complicado, com grau de exigência máxima para o Benfica, focado e conhecendo as qualidades do adversário. Trabalhámos para chegar a Barcelos e impor o nosso jogo para a vitória. Vamos pensar na Supertaça depois do jogo de Barcelos. Tem de ser uma coisa de casa vez", afirmou Jorge Jesus, na antevisão à partida com os gilistas, da 10.ª jornada da Liga NOS, marcada para as 17h30 de domingo.Jorge Jesus disse ainda que o jogo com o FC Porto "não é o mais importante da época". "Define o primeiro objetivo da época. Todos os objetivos e troféus são importantes. Este é um jogo e é o mais importante para o Benfica, o campeonato nacional. O outro é uma final. Ainda não aconteceu o primeiro e não se pode pensar no segundo", justificou o técnico do Benfica.