Jorge Jesus: «Vencer com nota artística é o ideal porque no Benfica só ganhar não chega»

Jorge Jesus só pensa em voltar aos triunfos amanhã, diante do Tondela. E com norta artística, porque o treinador diz que no Benfica "só ganhar não chega".





"A resposta é sempre a mesma, é ganhar, sabendo que vamos jogar com um adversário que já demonstrou em outros campos que tem valor e para o qual temos de olhar com respeito, como fazemos com todos. Queremos voltar às vitórias para recuperarmos a primeira posição. O que vai acontecer no jogo? O que sempre acontece. Os nossos adversários apresentam-se com uma estratégia defensiva, a tentar a surpresa no contragolpe ou numa bola parada, mas o Benfica tem de se impor e ganhar. Se puder vencer com nota artística é o ideal, porque no Benfica só ganhar não chega. A ideia é recuperar e voltar às vitórias.""Não podemos mudar a calendariazação, temos de estar preparados para ela. Temos muitos jogos este mês, mas é bom, é sinal que estamos em todas as competições. Não é um problema que se coloca.""O Gonçalo Ramos estava com covid, o João Ferreira também. Começaram a treinar há dois dias, podem ser convocados, é verdade, mas o problema dos jogadores com covid não é só não treinarem, é o pós-covid. Demoram algum tempo a recuperar."