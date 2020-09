Jorge Jesus: «Vencer e convencer é melhor ainda»

O Benfica entrou na nova temporada com uma goleada (1-5) em casa do Famalicão, na 1.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os reforços Waldschmidt, Everton e Darwin Núñez estiveram em bom plano - os dois primeiros estrearam-se mesmo a marcar pelas águias.

No final da partida, Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa, que conseguiu concretizar em golos os remates que foi fazendo em direção à baliza do Famalicão durante toda a partida, ao contrário do que aconteceu no último jogo, diante do PAOK.

"O mais importante era vencer, mas vencer e convencer é melhor ainda. É verdade que hoje a equipa face ao nosso rival fomos muito melhores e traduzimos isso em golos. fomos mais eficazes que no último jogo, onde fizemos mais remates. O Famalicão não teve muitas chances, fez um golo e atirou uma vez ao poste em duas boas jogadas. Não gostei quanto sofremos golo, não gosto de sofrer golos, só quando é mérito do adversário. Têm características diferentes dos outros jogadores [Vinícius e Seferovic] que sabem ganhar o espaço com alguma dinâmica e tivemos hoje o Gabi que foi mais intenso que o Weigl. As substituições podiam ter ajudado mais na intensidade da equipa. Entrámos bem, com uma goleada, que não era o nosso objetivo, mas sim os três pontos."

Mudança na frente de ataque com entradas de Darwin e Waldschmidt

"Ter avançados que soubessem puxar o jogo, uma equipa que pudesse entrar fresca, uma última linha com alguma mais estabilidade, o Verthonghen teve uma semana na seleção, o Rúben duas semanas, por isso estive duas semanas sem os centrais. A equipa vai melhorar."

Substituição de Alex Grimaldo

"Já ia tirar o Grimaldo, como sabem vinha de uma lesão. Jogou na Grécia os 90 minutos, não porque estivesse a jogar mais, mas por causa da fadiga. Eu exijo muito mais dele porque tem uma qualidade técnica que dá para mais", concluiu.