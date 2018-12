Jorge Jesus: «Vieira pensa pela sua cabeça - quando todos não querem, ele quer»

Jorge Jesus voltou a assumir a sua vontade de regressar a Portugal, mas afastou a possibilidade de ir agora para o Benfica. "O Benfica tem um treinador e tem um presidente que eu conheço melhor do que ninguém. Trabalhei com ele seis anos. Pensa pela sua cabeça. Quando todos não querem, ele quer", afirmou em entrevista exclusiva ao Correio da Manhã E prosseguiu, sublinhando que Luís Filipe Vieira "fez muito bem" em segurar Rui Vitória . "Mostrou que acredita e só assim o treinador sente que está protegido. Não esperava outra coisa do presidente do Benfica. O Benfica precisa de paz e sossego"."Vou voltar a Portugal, não sei é quando, nem como, nem qual o clube. Importante é voltar para um clube que me quer, tenho de sentir que as pessoas me querem. Não me devem qualificar por ter mudado do Belenenses para o Sp. Braga ou do Benfica para o Sporting. Isso é uma injustiça. Qualifiquem-me se eu sou bom ou mau treinador. (...) O meu regresso a Portugal é inevitável. Só não sei se ao Benfica. (...) Não quero falar mais do Benfica, que tem um bom treinador e um grande presidente. Agora o que é verdade é que os resultados são o limite", concluiu.